Число погибших во время теракта в Вене выросло до четырех
Число жертв теракта в Вене увеличилось до четырех человек. Об этом сообщает издание Kurier со ссылкой на мэра города Михаэля Людвига.
Серия атак на мирное население в Вене произошла вечером 2 ноября. Стрельба велась в шести разных местах Власти Австрии назвали произошедшее терактом.
Во время нападения террористы ранили десять человек, шесть из которых находятся в больнице в тяжелом состоянии. Полиция ликвидировала одного из стрелков, остальным преступникам удалось скрыться.
В МВД Вены заявили, что один из нападавших «симпатизировал Исламскому государству» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ).
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования в связи со случившимся. В МИД Германии и России также выразили слова поддержки Австрии.
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