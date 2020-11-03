Число погибших во время теракта в Вене выросло до четырех

Число жертв теракта в Вене увеличилось до четырех человек. Об этом сообщает издание Kurier со ссылкой на мэра города Михаэля Людвига.

Серия атак на мирное население в Вене произошла вечером 2 ноября. Стрельба велась в шести разных местах Власти Австрии назвали произошедшее терактом.

Во время нападения террористы ранили десять человек, шесть из которых находятся в больнице в тяжелом состоянии. Полиция ликвидировала одного из стрелков, остальным преступникам удалось скрыться.

В МВД Вены заявили, что один из нападавших «симпатизировал Исламскому государству» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ).

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования в связи со случившимся. В МИД Германии и России также выразили слова поддержки Австрии.