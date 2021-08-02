Число погибших в ДТП в Турции россиян выросло до четырех

Число россиян, погибших в аварии с автобусом в Турции, увеличилось до четырех. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на туроператора «Интурист».

Ранее сообщалось о трех погибших и пяти пострадавших гражданах РФ, отмечает РИА ФАН.

Автобус с российскими туристами следовал из Манавгата в аэропорт Антальи, однако на одной из развязок он протаранил ограждение, а затем перевернулся, вылетев на встречную полосу, напоминает телеканал «360». По данным «Интуриста», в автобусе находились 22 россиянина, среди них девять детей.

