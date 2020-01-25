Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 14

Управление по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайным ситуациям Турции заявило об увеличении жертв землетрясения на востоке страны до 14 человек. Об этом сообщает Интерфакс.

По последним данным, среди пострадавших 225 человек, двое из которых в тяжелом состоянии. Предварительно, россиян среди погибших и пострадавших нет.

Вице-президент Турции Фуат Октай отметил, что под руководством президента страны Реджепа Эрдогана власти следят за ситуацией. В район землетрясения направлены более 3,2 тыс. палаток и походных кроватей, 9,2 тыс. одеял.

Землетрясение магнитудой 6,8 баллов произошло на востоке страны.

