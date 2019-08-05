Число погибших при взрыве в Каире возросло до 19. Видео

Не менее 19 человек, по последним данным, погибли в результате взрыва после ДТП в центре столицы Египта, ещё 30 получили ранения. Такую информацию распространило министерство здравоохранения АРЕ. Трагедия произошла у Национального института онкологии.

Автомобиль на большой скорости врезался в группу других машин, после чего раздался взрыв, отмечает RT. По предварительным данным, из-за аварии сдетонировал баллон с кислородом.

Как уточняет РИА ФАН, после взрыва возник серьёзный пожар, огонь повредил часть здания института. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства ЧП. Версия теракта пока не рассматривается. Очевидцы выкладывают в сеть кадры с места трагедии.