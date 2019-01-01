Число погибших при взрывах на Шри-Ланке продолжает увеличиваться

Число жертв взрывов, прогремевших на Шри-Ланке, возросло до 321 человека. Об этом сообщает телеканал News 1st, ссылаясь на заявление властей страны. При этом отмечается, что более 520 человек получили ранения различной степени тяжести, пишет RT.

В свою очередь, министр средств массовой информации Шри-Ланки отметил, что число задержанных после ЧП достигло 40. Ответственность за случившееся на себя взяли члены экстремистской группировки «Джамаат ат-Таухид аль-Ватания», ее деятельность запрещена в России. В стране сегодня объявлен день траура, жители в память о жертвах трагедии вывесили на домах белые флаги.

Как напоминает «Свободная пресса», серия взрывов произошла в католических храмах и пятизвёздочных отелях Шри-Ланки 21 апреля.

