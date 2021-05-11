Число погибших при стрельбе в Казани достигло 11
11 мая 202111:12
При нападении на школу в Казани погибли 11 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Большинство жертв — дети. Двое школьников погибли, попытавшись выпрыгнуть из окна. Эвакуированных детей разместили в детских садах. Им оказывают медицинскую и психологическую помощь. На место происшествия направили 21 бригаду скорой помощи. Один из стрелявших задержан полицией, другой был ликвидирован.
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11 мая 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru