Число погибших при пожаре в Одессе выросло до двух человек

Тело женщины обнаружили в здании горевшего в среду колледжа в Одессе, таким образом, число жертв пожара увеличилось до двух человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Еще одна женщина скончалась в больнице. По последним данным, еще 13 человек числятся пропавшими после пожара.

В настоящее время следствие устанавливает причину возгорания. Предварительно, есть две версии пожара - неисправность электрооборудования и умышленный поджог.



