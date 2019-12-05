Число погибших при пожаре в Одессе выросло до двух человек
5 декабря 201922:16
Тело женщины обнаружили в здании горевшего в среду колледжа в Одессе, таким образом, число жертв пожара увеличилось до двух человек. Об этом сообщает РИА Новости.
Еще одна женщина скончалась в больнице. По последним данным, еще 13 человек числятся пропавшими после пожара.
В настоящее время следствие устанавливает причину возгорания. Предварительно, есть две версии пожара - неисправность электрооборудования и умышленный поджог.
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