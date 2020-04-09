Число погибших при пожаре в частном доме престарелых Москвы выросло до четырех
9 апреля 202000:36
Число жертв пожара в частном доме престарелых на западе Москвы выросло до четырех. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Ранее сообщалось о двух погибших.
Пожар произошел в среду вечером в доме престарелых на 3-й Мякининской улице. Огонь распространился на 300 кв. метров. В настоящее время он потушен.
Как пишет агентство, причиной происшествия стало возгорание электрокабеля на минус первом этаже четырехэтажного здания. СК РФ возбудило по факту инцидента уголовное дело.
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