Число погибших при пожаре в частном доме престарелых Москвы выросло до четырех

Число жертв пожара в частном доме престарелых на западе Москвы выросло до четырех. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Ранее сообщалось о двух погибших.

Пожар произошел в среду вечером в доме престарелых на 3-й Мякининской улице. Огонь распространился на 300 кв. метров. В настоящее время он потушен.

Как пишет агентство, причиной происшествия стало возгорание электрокабеля на минус первом этаже четырехэтажного здания. СК РФ возбудило по факту инцидента уголовное дело.

