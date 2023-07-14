Таким образом, число погибших при подтоплении в Краснодарском крае увеличилось до пяти человек.

По данным ведомства, ранее в посёлке Тюменском потоками воды был смыт частный дом, в котором находились трое жителей, а также автомобиль ВАЗ-2107 с мужчиной. Позже были обнаружены тела 19-летней девушки, 67-летнего и 73-летнего мужчин, а также автомобиль «Нива», в котором нашли тело ещё одного местного жителя с признаками утопления.

«Поиски 23-летней девушки продолжаются», - добавили в СК.

Ранее следователями было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за четырех человек, пропавших без вести при подтоплениях в городе Туапсе Краснодарского края, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

