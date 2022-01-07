Число погибших при обрушении здания в Китае выросло до 16
7 января 202222:16
Число погибших при обрушении здания в китайском муниципалитете Чунцин выросло до 16. Об этом сообщает ТАСС.
По данным китайских СМИ, поисково-спасательные работы закончились. По данным китайских СМИ, поисково-спасательные работы закончились. Еще десять человек были доставлены в больницу.
Ранее сообщалось о 9 погибших.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru