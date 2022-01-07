Число погибших при обрушении здания в Китае выросло до 16

Число погибших при обрушении здания в китайском муниципалитете Чунцин выросло до 16. Об этом сообщает ТАСС.

По данным китайских СМИ, поисково-спасательные работы закончились. По данным китайских СМИ, поисково-спасательные работы закончились. Еще десять человек были доставлены в больницу.

Ранее сообщалось о 9 погибших.

