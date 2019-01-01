Число погибших при наводнении в Иркутской области продолжает увеличиваться

Число жертв наводнения в Иркутской области продолжает увеличиваться. Как отмечает ТАСС, ссылаясь на данные в экстренных служб региона, количество погибших достигло семи. Источник подчеркивает, что в настоящий момент неизвестной остаётся судьба ещё девяти человек.

Напомним, режим чрезвычайной ситуации в Иркутской области был введен из-за паводка. В зоне наводнения находится 31 населенный пункт. Также отмечается, что в регионе затоплено 27 участков региональных дорог общей протяженностью более 200 километров, а также разрушено 15 автомобильных мостов.

Как отмечает Ura.ru, ранее стало известно, что по поручению Владимира Путина жителям Иркутской области, которые пострадали от паводка, начали выплачивать компенсации. Глава государства также поручил отправить пострадавших детей на отдых в летние лагеря.

Между тем, RT подчёркивает, что уровень воды в реке Ия Тулунского района в Иркутской области понизился ниже края дамбы. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по региону.



