Число погибших после взрыва газа в Новосибирске увеличилось до 14

Число погибших в результате взрыва газа в жилом доме в Новосибирске выросло до 14. Об этом заявил губернатор области Андрей Травников, передает ТАСС.

Суд арестовал на два месяца фигурантов дела о взрыве газа в Новосибирске

Ранее сообщалось, что жертвами ЧП стали 13 человек, еще девять пострадали, напоминает Газета.ру.

«Четырнадцать человек погибли», — указал Травников в ходе оперативного совещания в правительстве.

Взрыв газа в пятиэтажном жилом доме в Новосибирске произошел 9 февраля. В результате обрушились два подъезда здания. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Суд арестовал двух обвиняемых по делу, отмечает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РегионыПогибшиеВзрыв ГазаНовосибирск
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