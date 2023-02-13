Число погибших после взрыва газа в Новосибирске увеличилось до 14
Число погибших в результате взрыва газа в жилом доме в Новосибирске выросло до 14. Об этом заявил губернатор области Андрей Травников, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что жертвами ЧП стали 13 человек, еще девять пострадали, напоминает Газета.ру.
«Четырнадцать человек погибли», — указал Травников в ходе оперативного совещания в правительстве.
Взрыв газа в пятиэтажном жилом доме в Новосибирске произошел 9 февраля. В результате обрушились два подъезда здания. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Суд арестовал двух обвиняемых по делу, отмечает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+12 347 / сут.
Умерли
396 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+6 805 / сут.
- Володин: Российские стандарты соцзащиты начнут действовать в новых регионах с 1 марта
- В Казахстане девятиклассник напал на учащихся школы с топором и ножом
- Посол в Британии допустил новую высылку российских дипломатов из Лондона
- Число погибших после взрыва газа в Новосибирске увеличилось до 14
- Посольство США призвало американцев срочно покинуть Россию
- В Польше заявили, что Запад проиграл беспрецедентную экономическую схватку с Россией
- Роскосмос: Российская орбитальная станция получит «броню» от метеороидов
- В США не исключают версию внеземного происхождения сбитых объектов
- СМИ: рекламу в смартфонах Xiaomi могут признать незаконной в России
- Пентагон: сбитый над озером Гурон объект представлял угрозу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru