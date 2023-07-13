Число погибших после подтоплений в Краснодарском крае увеличилось до четырех
В Туапсинском районе Краснодарского края были обнаружены тела ещё двух мужчин с признаками утопления, сообщает пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета РФ.
В ведомстве уточнили, что на просёлочной дороге близ посёлка Новомихайловский был найден автомобиль «Нива», в салоне которого обнаружено тело 58-летнего местного жителя. Тело ещё одного неизвестного мужчины нашли на берегу моря в посёлке Ольгинка.
Кроме того, на берегу моря в посёлке Тюменском обнаружили тело 19-летней девушки, которая находилась в смытом потоками воды частном домовладении, а также 67-летнего мужчины, который разгул стихии решил перегнать автомобиль ВАЗ-2107 .
«Поиски 23-летней девушки и 15-летнего подростка продолжаются», - добавили в ведомстве.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за четырех человек, пропавших без вести при подтоплениях в городе Туапсе Краснодарского края, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru