Число погибших после подтоплений в Краснодарском крае увеличилось до четырех

В ведомстве уточнили, что на просёлочной дороге близ посёлка Новомихайловский был найден автомобиль «Нива», в салоне которого обнаружено тело 58-летнего местного жителя. Тело ещё одного неизвестного мужчины нашли на берегу моря в посёлке Ольгинка.

Кроме того, на берегу моря в посёлке Тюменском обнаружили тело 19-летней девушки, которая находилась в смытом потоками воды частном домовладении, а также 67-летнего мужчины, который разгул стихии решил перегнать автомобиль ВАЗ-2107 .



«Поиски 23-летней девушки и 15-летнего подростка продолжаются», - добавили в ведомстве.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за четырех человек, пропавших без вести при подтоплениях в городе Туапсе Краснодарского края, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

