Три месячные нормы осадков выпали на Кубани в ночь на среду

Три месячные нормы осадков выпали в Туапсинском районе Кубани в ночь на среду, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

В Туапсинском районе перекрыли движение в нескольких местах трассы Джубга-Сочи

По его словам, в регионе выпало более 280 миллиметров осадков.

Больше 300 человек и 50 единиц техники участвуют в ликвидации последствий затяжных дождей. Спасатели из Новороссийска и Горячего Ключа прибыли на помощь в Туапсинский район, отметил Кондратьев.

Ранее стало известно, что количество пропавших людей после ливней в Туапсинском районе выросло до четырех, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: t.me/opershtab23
ТЕГИ:ПогодаСочи

Горячие новости

Все новости

партнеры