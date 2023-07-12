Три месячные нормы осадков выпали на Кубани в ночь на среду

По его словам, в регионе выпало более 280 миллиметров осадков.

Больше 300 человек и 50 единиц техники участвуют в ликвидации последствий затяжных дождей. Спасатели из Новороссийска и Горячего Ключа прибыли на помощь в Туапсинский район, отметил Кондратьев.

Ранее стало известно, что количество пропавших людей после ливней в Туапсинском районе выросло до четырех, передает «Радиоточка НСН».

