Три месячные нормы осадков выпали на Кубани в ночь на среду
12 июля 202316:13
Три месячные нормы осадков выпали в Туапсинском районе Кубани в ночь на среду, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.
По его словам, в регионе выпало более 280 миллиметров осадков.
Больше 300 человек и 50 единиц техники участвуют в ликвидации последствий затяжных дождей. Спасатели из Новороссийска и Горячего Ключа прибыли на помощь в Туапсинский район, отметил Кондратьев.
Ранее стало известно, что количество пропавших людей после ливней в Туапсинском районе выросло до четырех, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru