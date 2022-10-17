Число погибших после ЧП в Ейске увеличилось до трех

В Ейске стало известно о третьем погибшем при пожаре в многоэтажке, на которую упал военный самолет. Об этом сообщает «Интерфакс».

Также по данным агентства, семь взрослых и один ребенок находятся в тяжелом состоянии после отравления продуктами горения. Всего пострадали около 19 человек.

Ранее источник RT в правоохранительных органах отметил, что причиной крушения мог стать отказ двигателя. Сообщалось, что горели четыре этажа многоэтажки после падения самолета. По предварительным данным, пилот катапультировался. Возбуждено уголовное дело.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Краснодарский Край
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