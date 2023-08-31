Число погибших из-за пожара в Йоханнесбурге достигло 56

Число жертв пожара в многоэтажном доме в южноафриканском Йоханнесбурге увеличилось до 56. Об этом заявил представитель городской экстренной службы города Роберт Мулаудзи.

При пожаре в многоэтажке в Йоханнесбурге погибли 38 человек

Ранее сообщалось о 38 погибших, позднее количество жертв возросло до 47.

«Сейчас число погибших достигло 56», — цитирует Мулаудзи РИА Новости.

Причина ЧП пока неизвестна, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
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