Число погибших из-за пожара в Йоханнесбурге достигло 56
31 августа 202309:52
Число жертв пожара в многоэтажном доме в южноафриканском Йоханнесбурге увеличилось до 56. Об этом заявил представитель городской экстренной службы города Роберт Мулаудзи.
Ранее сообщалось о 38 погибших, позднее количество жертв возросло до 47.
«Сейчас число погибших достигло 56», — цитирует Мулаудзи РИА Новости.
Причина ЧП пока неизвестна, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru