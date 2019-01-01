Происшествия

Число москвичей, отравившихся продуктами из автоматов, возросло до 80

22 июля20:20

Число обратившихся за помощью врачей в результате отравления продуктами из автоматов сети Healthy Food в Москве увеличилось до 80, сообщает RT.

У пострадавших диагностирована острая кишечная инфекция. Госпитализированы 37 человек.

Как отмечает Роспотребнадзор, рост числа зарегистрированных случаев связан с поздним обращением за медицинской помощью.

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ФОТО: РИА Новости//Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Отравления