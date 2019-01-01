Число москвичей, отравившихся продуктами из автоматов, возросло до 80

Выборы в Раду: «Слуга народа» получает большинство Кто займет ключевые посты? Зеленский и компания рискуют столкнуться с кадровым голодом Сотрудничество с МФВ чревато для Украины катастрофой В приоритетах «Слуги народа» - отмена депутатской неприкосновенности