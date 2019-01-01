Происшествия
Как отмечает Роспотребнадзор, рост числа зарегистрированных случаев связан с поздним обращением за медицинской помощью.
Число москвичей, отравившихся продуктами из автоматов, возросло до 80
22 июля20:20
Число обратившихся за помощью врачей в результате отравления продуктами из автоматов сети Healthy Food в Москве увеличилось до 80, сообщает RT.
У пострадавших диагностирована острая кишечная инфекция. Госпитализированы 37 человек.
Как отмечает Роспотребнадзор, рост числа зарегистрированных случаев связан с поздним обращением за медицинской помощью.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
ФОТО: РИА Новости//Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Отравления
Горячие новости
- В Крыму объявлена тотальная война перевозчикам-нелегалам
- Гусев: Скорей бы отпустили Мамаева и Кокорина!
- Подросток в Кашире зарезал старшего товарища за критику
- «Отдайте мои деньги!». Сумасшедшая разгромила офис Сбербанка. Видео
- Соловьев объяснил вид на жительство в Италии