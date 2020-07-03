Чиновницу Минобрнауки задержали по делу о многомиллионном мошенничестве

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве на 40 миллионов рублей, в рамках которого задержан высокопоставленный чиновник Минобрнауки и бизнесмен. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как передаёт RT, руководитель коммерческой организации получила бюджетные средства и заключила договоры с подконтрольными ИП на выполнение работ в интересах Минобрнауки. Однако взятые на себя обязательства она выполнять не собиралась и представила заказчику результаты, не соответствующие условиям договоров, полагают в полиции.

В МВД уточнили, что считают принимавшего работы чиновника Минобрауки соучастником мошенничества с хищением средств.

В Минобрнауки заявили, что следственные действия проводятся со статс-секретарём, замминистра науки и высшего образования Мариной Лукашевич, уточняет "Интерфакс".

