Чиновницу Минобрнауки задержали по делу о многомиллионном мошенничестве
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве на 40 миллионов рублей, в рамках которого задержан высокопоставленный чиновник Минобрнауки и бизнесмен. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Как передаёт RT, руководитель коммерческой организации получила бюджетные средства и заключила договоры с подконтрольными ИП на выполнение работ в интересах Минобрнауки. Однако взятые на себя обязательства она выполнять не собиралась и представила заказчику результаты, не соответствующие условиям договоров, полагают в полиции.
В МВД уточнили, что считают принимавшего работы чиновника Минобрауки соучастником мошенничества с хищением средств.
В Минобрнауки заявили, что следственные действия проводятся со статс-секретарём, замминистра науки и высшего образования Мариной Лукашевич, уточняет "Интерфакс".
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