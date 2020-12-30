Чичерину вызвали на допрос в уголовный розыск Клина
Рок-исполнительница Юлия Чичерина получила повестку о вызове в уголовный розыск подмосковного города Клин, передаёт ТАСС.
В документе уточняется, что 30 декабря певице необходимо явиться в службу уголовного розыска. При этом причина вызова не указана.
Как сообщили в пресс-службе Чичериной, певица не может прибыть в клинский уголовный розыск, так как находится за пределами страны. Представители исполнительницы пообещали дать развёрнутый комментарий после 3 января.
Пресс-служба ГУ МВД по Московской области не дала никаких комментариев.
Ранее стало известно, что Юлия Чичерина получила гражданство самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
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