Четырехмесячный ребенок погиб в ходе прогулки с отцом в Саратове

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Следователи Саратовской области научали проверку по факту смерти четырехмесячного ребенка во время прогулки с отцом в Саратов, передает ТАСС.

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