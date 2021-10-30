Четырехмесячный ребенок погиб в ходе прогулки с отцом в Саратове

Следователи Саратовской области научали проверку по факту смерти четырехмесячного ребенка во время прогулки с отцом в Саратов, передает ТАСС.



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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:СмертьСаратов
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