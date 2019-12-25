Четыре взрыва прогремели в районах Багдада
25 декабря 201923:48
В нескольких районах Багдада прогремели четыре взрыва, в результате которых пострадали не менее 13 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на службы безопасности Ирака.
Взрывы произошли на юго-востоке города в районе Амин, в районе Маалиф, на рынке районе Шааб, а также в районе Мадинат ас-Садр на востоке Багдада.
Среди пострадавших только мирные жители. По данным агентства, один раненый находится в крайне тяжелом состоянии.
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