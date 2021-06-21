Четыре военнослужащих ДНР погибли в результате обстрелов под Донецком

Четыре военнослужащих самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) погибли, пятеро получили ранения после обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Донецком. Об этом сообщает управление Народной милиции ДНР.

Отмечается, что в 10:10 ВСУ обстреляли из минометов позиции военных ДНР в районе Лозового к северо-западу от Донецка, в результате трое военнослужащих были убиты, один — тяжело ранен.

Несколькими часами позднее украинские силовики обстреляли из станкового противотанкового гранатомета эвакуационную группу, следовавшую на санитарном автомобиле за раненым и телами погибших. Один военнослужащий ДНР погиб, четверо пострадали.

«Особый цинизм этого преступления заключается в том, что огонь по санитарному автомобилю, на котором были нанесены медицинские опознавательные знаки велся целенаправленно. Противник не мог не знать о его гуманитарном предназначении. Кроме того, о времени и маршруте движения санитарного автомобиля украинская сторона была предупреждена заранее», — сообщили в Народной милиции.

В военном ведомстве ДНР подчеркнули, что инцидент с обстрелом санитарного автомобиля является грубым нарушением международного гуманитарного права, и призвали международное сообщество «зафиксировать очередной факт агрессии украинских боевиков, который ведет к возобновлению боевых действий на Донбассе».

В минувшую субботу подконтрольные Киеву войска нарушили перемирие в Донбассе, обстреляв территорию ДНР, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПострадавшиеПогибшиеОбстрелДНРДонбасс
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