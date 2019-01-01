Четыре человека стали жертвами стрельбы в мотеле в Австрии

Четыре человека погибли в результате стрельбы в городе Дарвин на севере Австралии. Об этом сообщает RT со ссылкой на 9News. По данным полиции, двое человек получили ранения.

Злоумышленник проник в один из мотелей города и открыл стрельбу из помпового ружья. После он покинул здание. Полиции удалось задержать преступника через час после происшествия. О мотивах мужчины ничего не сообщается. Отмечается, что жертв стрельбы в мотеле может быть пять.

