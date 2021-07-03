Четыре человека пострадали в ДТП в Сочи
2 июля 202123:59
Машина марки УАЗ перевернулась около Воронцовских пещер в Сочи, пострадали четверо пассажиров. Об этом сообщает ТАСС в ГИБДД по городу Сочи.
ДТП произошло в Адлерском районе города, по дороге к Воронцовским пещерам.
В ведомстве подчеркнули, что пострадавшие являются местными жителями и туристов среди них не было. Предварительной причиной аварии стало то, что водитель не справился с управлением.
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2 июля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru