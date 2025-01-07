Четыре человека пострадали при взрыве газа в пятиэтажке в Петрозаводске
Взрыв газовоздушной смеси произошел в пятиэтажном доме в Петрозаводске, пострадали четыре человека. Об этом сообщило МЧС.
По данным ведомства, из-за хлопка в квартире жилого здания обрушилась межкомнатная стена. Возгорания не произошло.
«Пострадали четыре человека, двое из них извлечены сотрудниками МЧС России из-под завалов», — отмечается в сообщении.
Глава Карелии Артур Парфенчиков уточнил, что ЧП произошло в доме на улице Луначарского, хлопок прогремел на четвертом этаже.
Как сообщили в прокуратуре региона, после взрыва организована проверка. Надзорное ведомство оценит соблюдение требований безопасности при использовании газового оборудования.
Ранее взрыв бытового газа произошел в кафе в городе Сортавала в Карелии, пострадал один человек, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru