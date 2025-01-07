Четыре человека пострадали при взрыве газа в пятиэтажке в Петрозаводске

Взрыв газовоздушной смеси произошел в пятиэтажном доме в Петрозаводске, пострадали четыре человека. Об этом сообщило МЧС.

По данным ведомства, из-за хлопка в квартире жилого здания обрушилась межкомнатная стена. Возгорания не произошло.

«Пострадали четыре человека, двое из них извлечены сотрудниками МЧС России из-под завалов», — отмечается в сообщении.

Глава Карелии Артур Парфенчиков уточнил, что ЧП произошло в доме на улице Луначарского, хлопок прогремел на четвертом этаже.

Как сообщили в прокуратуре региона, после взрыва организована проверка. Надзорное ведомство оценит соблюдение требований безопасности при использовании газового оборудования.

Ранее взрыв бытового газа произошел в кафе в городе Сортавала в Карелии, пострадал один человек, напоминает РЕН ТВ.

