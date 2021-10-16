Четыре человека пострадали при нападениях в Канаде

Четыре человека получили травмы в результате серии нападений в канадском Калгари, подозреваемый задержан. Об этом сообщает полиция города.

По данным правоохранителей, несколько нападений произошли в Калгари в пятницу утром. Как сообщил один из пострадавших, неизвестный напал на него с мачете. Подозреваемый уже взят под стражу.

Двое пострадавших были госпитализированы, медики провели им операции. Одного человека выписали вскоре после посещения больницы, еще одному пострадавшему госпитализация не потребовалась.

Правоохранительные органы считают, что нападения были случайными «и не имели ясного мотива».

