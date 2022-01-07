Четыре человека погибли в ДТП в Татарстане
7 января 202220:31
ДТП произошло на трассе Казань-Оренбург в Татарстане, в результате чего погибли четыре человека. Об этом сообщает ТАСС.
Столкнулись два легковых автомобиля районе деревни Ильтень Бута. По предварительным данным, один из водителей выехал на встречную полосу для обгона и не справился с управлением.
Отмечается, что среди погибших была девушка 2005 года рождения.
В ДТП пострадали два человека, получив травмы различной тяжести.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru