Четыре человека погибли в ДТП в Татарстане

ДТП произошло на трассе Казань-Оренбург в Татарстане, в результате чего погибли четыре человека. Об этом сообщает ТАСС.

Столкнулись два легковых автомобиля районе деревни Ильтень Бута. По предварительным данным, один из водителей выехал на встречную полосу для обгона и не справился с управлением.

Отмечается, что среди погибших была девушка 2005 года рождения.

В ДТП пострадали два человека, получив травмы различной тяжести.



