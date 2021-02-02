Четыре человека погибли в ДТП в Крыму
2 февраля 202120:36
В ДТП с двумя легковыми автомобилями в Кировском районе Крыма погибли четыре человека. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник.
Причиной гибели стало лобовое столкновение. В Skoda Fabia находилось два человека, в Lada ВАЗ находилось пять человек. Трое получили травмы.
По данным агенства, все погибшие были в ВАЗе, специалисты проводят деблокацию.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru