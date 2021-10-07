Четыре человека погибли в ДТП в Брянской области

ДТП с участием трех автомобилей произошло в Брянской области, в результате чего погибли четыре человека. Об этом сообщает РИА Новости.

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Автомобили столкнулись на трассе «Брянск - Смоленск - Жирятино». В ДТП также пострадали четверо человека. Их состояние не уточняется.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:Брянская ОбластьДТП
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