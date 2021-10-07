Четыре человека погибли в ДТП в Брянской области
7 октября 202120:41
ДТП с участием трех автомобилей произошло в Брянской области, в результате чего погибли четыре человека. Об этом сообщает РИА Новости.
Автомобили столкнулись на трассе «Брянск - Смоленск - Жирятино». В ДТП также пострадали четверо человека. Их состояние не уточняется.
Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru