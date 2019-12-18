Четыре человека погибли при строительстве метро в Ташкенте
В администрации столицы Узбекистана заявили о четырёх погибших рабочих при строительстве метрополитена в городе. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства при строительстве произошел обвал грунта, что и привело к жертвам. Погибших извлекли из-под завалов.
Обрушение грунта произошло на Юнусабадской линии метрополитена Ташкента из-за продолжительных осадков. На данный момент спасатели извлекли тела четырех человек, поиск продолжается.
В Минюсте страны сообщили, что началось расследование по факту произошедшего. Также в ведомстве отметили, что семьям погибших будет оказана помощь.
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