Четыре человека погибли при строительстве метро в Ташкенте

По данным агентства при строительстве произошел обвал грунта, что и привело к жертвам. Погибших извлекли из-под завалов.

Обрушение грунта произошло на Юнусабадской линии метрополитена Ташкента из-за продолжительных осадков. На данный момент спасатели извлекли тела четырех человек, поиск продолжается.

В Минюсте страны сообщили, что началось расследование по факту произошедшего. Также в ведомстве отметили, что семьям погибших будет оказана помощь.







