Четыре человека погибли при стрельбе на севере Москвы

В результате стрельбы, которую устроил мужчина в жилом доме на севере Москвы, погибли четыре человека, в том числе ребенок. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что в жилом доме на улице Приорова вооруженный мужчина заперся в квартире с женщиной и детьми. Сообщалось, что женщина получила ранение в голову.

После того, как силовики вошли в квартиру, они обнаружили там тела четырех человек. Среди них, предварительно, и сам стрелок. В свою очередь «Интерфакс» передает, что среди жертв - не один, а двое детей.

