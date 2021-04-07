Четыре человека погибли при пожаре в Якутии
Пожар произошел в жилом доме в селе Чапаево в Якутии, в результате чего погибли четыре человека. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на управление МЧС по региону.
Уточняется, что пожар произошел в двухэтажном многоквартирном доме. Среди четверых погибших - двое детей. При пожаре пострадали 18 человек, четверо из которых были госпитализированы.
По данным агентства, в доме 27 квартир. Все проживающие были расселены в пункты временного размещения или у родственников.
Причина пожара устанавливается.
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