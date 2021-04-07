Четыре человека погибли при пожаре в Якутии

Пожар произошел в жилом доме в селе Чапаево в Якутии, в результате чего погибли четыре человека. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на управление МЧС по региону.

Уточняется, что пожар произошел в двухэтажном многоквартирном доме. Среди четверых погибших - двое детей. При пожаре пострадали 18 человек, четверо из которых были госпитализированы.

По данным агентства, в доме 27 квартир. Все проживающие были расселены в пункты временного размещения или у родственников.

Причина пожара устанавливается.