Четыре человека погибли при пожаре в тепличном комплексе в Подмосковье
10 марта 202508:23
Пожар произошел в тепличном комплексе в подмосковной деревне Высоково, есть жертвы. Об этом сообщает МЧС Московской области.
«Огнеборцы локализовали пожар на площади 1050 кв.м. При разборе конструкции были обнаружены тела 4 погибших», — отметили в ведомстве.
По данным МЧС, к тушению огня привлекали 22 специалистов и семь единиц техники.
Ранее в Новокуйбышевске Самарской области загорелся склад на площади 1,5 тысячи квадратных метров, предварительно, никто не пострадал, напоминает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru