Четыре человека погибли при пожаре в тепличном комплексе в Подмосковье

Пожар произошел в тепличном комплексе в подмосковной деревне Высоково, есть жертвы. Об этом сообщает МЧС Московской области.

«Огнеборцы локализовали пожар на площади 1050 кв.м. При разборе конструкции были обнаружены тела 4 погибших», — отметили в ведомстве.

По данным МЧС, к тушению огня привлекали 22 специалистов и семь единиц техники.

Ранее в Новокуйбышевске Самарской области загорелся склад на площади 1,5 тысячи квадратных метров, предварительно, никто не пострадал, напоминает Ura.ru.

