Четыре человека погибли при пожаре в Свердловской области
Пожар произошел в поселке Монетном Свердловской области, погибли четыре человека. Об этом сообщило МЧС России.
Возгорание зафиксировали в частном жилом доме и надворных постройках, площадь пожара составила 164 квадратных метра.
«При тушении сотрудники МЧС России обнаружили тела мужчин 44 и 58 лет, 55-летней женщины и 8-летнего мальчика», – подчеркнули в ведомстве.
На месте ЧП работали 11 человек и четыре единицы техники. Причины пожара устанавливают специалисты.
По данным региональной прокуратуры, возгорание могло начаться из-за неисправности печного отопления.
Ранее три человека погибли при пожаре в доме в Шарьинском районе Костромской области, напоминает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В России на 22,5% подорожали строительные и отделочные материалы
- Четыре человека погибли при пожаре в Свердловской области
- В Москве пройдет первая национальная премия «Отцовское признание»
- Три человека пострадали в результате подрыва автомобиля в Москве
- В НИИ Склифосовского назвали состояние госпитализированного Ливанова удовлетворительным
- Пушилин: Российские военные освободили более двух третей Дзержинска
- Цена нефти Brent опустилась ниже $75 за баррель
- Мадуро: Маск потратил $1 млрд на попытку госпереворота в Венесуэле
- Железный трон из «Игры престолов» продали на аукционе за $1,49 млн
- ПВО сбила три дрона ВСУ над Белгородской, Курской и Тульской областями
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru