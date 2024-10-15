Четыре человека погибли при пожаре в Свердловской области

Пожар произошел в поселке Монетном Свердловской области, погибли четыре человека. Об этом сообщило МЧС России.

Возгорание зафиксировали в частном жилом доме и надворных постройках, площадь пожара составила 164 квадратных метра.

«При тушении сотрудники МЧС России обнаружили тела мужчин 44 и 58 лет, 55-летней женщины и 8-летнего мальчика», – подчеркнули в ведомстве.

На месте ЧП работали 11 человек и четыре единицы техники. Причины пожара устанавливают специалисты.

По данным региональной прокуратуры, возгорание могло начаться из-за неисправности печного отопления.

Ранее три человека погибли при пожаре в доме в Шарьинском районе Костромской области, напоминает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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