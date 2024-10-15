Четыре человека погибли при пожаре в Свердловской области

Москалькова: Обмены телами погибших военных в ходе СВО между Россией и Украиной происходят постоянно Депутат Амир Хамитов опубликовал чек за обед в Госдуме Холдинг VK впервые запустит грантовую программу для блогеров Северная Корея подорвала участки двух межкорейских автодорог со своей стороны границы «Железный трон» из сериала «Игра престолов» продали на аукционе за 1,49 млн долларов