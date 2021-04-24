Четыре человека погибли при крушении военного вертолета в Зимбабве
Четыре человека погибли в результате крушения вертолета военно-воздушных сил (ВВС) Зимбабве в провинции Восточный Машоналенд. Об этом сообщает портал iHarare, ссылаясь на пресс-службу ВВС страны.
По данным ведомства, по неустановленным причинам вертолет врезался в дом. В результате инцидента погибли два пилота и технический специалист, а также находившийся на земле ребенок.
Кроме того, еще один ребенок и его мать получили ожоги и были госпитализированы в больницу имени Париренятвы в зимбабвийской столице Хараре.
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