Четвертую волну паводка ожидают в Хабаровском крае
В Хабаровском крае в районе реки Амур ожидается четвёртая волна паводка. Такое положение напрямую связано с тайфунами «Лекима» и «Крос».Об этом сообщил руководитель Дальневосточного УГМС Вячеслав Паршин в ходе совещания.
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Он рассказал, что на данный момент в районе Амура идёт третья волна паводка. Уровень реки до конца недели незначительно, но все же растёт. Отмечается, с 14 по 17 августа в регионе пройдут сильные ливни. Предполагается, что за это время выпадет от 100 до 150 мм осадков, что сформирует дождевой паводок, пишет RT.
Ранее в МЧС предупредили о приближении к Хaбaровску пaводкa. Кaк сообщил губернaтор Хaбaровского крaя Сергей Фургaл, при худшем сценaрии рaзвития пaводковой ситуaции в регионе в зоне подтопления могут окaзaться 115 нaселённых пунктов.
Ранее стало известно, что повторный паводок на юге Иркутской области может привести к экологической катастрофе на Байкале. Глава иркутского регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» Роман Ищенко в эфире НСН заявил, что помешать экологическому бедствию на Байкале может только счастливая случайность.
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