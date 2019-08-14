Четвертую волну паводка ожидают в Хабаровском крае

В Хабаровском крае в районе реки Амур ожидается четвёртая волна паводка. Такое положение напрямую связано с тайфунами «Лекима» и «Крос».Об этом сообщил руководитель Дальневосточного УГМС Вячеслав Паршин в ходе совещания.

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Он рассказал, что на данный момент в районе Амура идёт третья волна паводка. Уровень реки до конца недели незначительно, но все же растёт. Отмечается, с 14 по 17 августа в регионе пройдут сильные ливни. Предполагается, что за это время выпадет от 100 до 150 мм осадков, что сформирует дождевой паводок, пишет RT.

Ранее в МЧС предупредили о приближении к Хaбaровску пaводкa. Кaк сообщил губернaтор Хaбaровского крaя Сергей Фургaл, при худшем сценaрии рaзвития пaводковой ситуaции в регионе в зоне подтопления могут окaзaться 115 нaселённых пунктов.

Ранее стало известно, что повторный паводок на юге Иркутской области может привести к экологической катастрофе на Байкале. Глава иркутского регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» Роман Ищенко в эфире НСН заявил, что помешать экологическому бедствию на Байкале может только счастливая случайность.

