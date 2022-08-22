Четверо туристов погибли в Перу на пути из города инков Мачу-Пикчу

Четверо туристов погибли в Перу на пути из популярному туристическому месту - города инков Мачту Пикчу. Об этом сообщают местные СМИ.

Туристы погибли в результате падения автобуса с обрыва на горной дороге. Среди погибших - трое мужчин и одна женщин. Их гражданство устанавливается.

Отмечается, что в автобусе было 26 туристов, пострадавшим оказывается помощь. По данным СМИ, автобус упал с высоты более ста метров.





