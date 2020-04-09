Четверо пострадали в результате взрыва в московском бизнес-центре
В результате взрыва в бизнес-центре «Панорама» в центре российской столице пострадали, по последним данным, четыре человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы города.
Уточняется, что причиной ЧП стал разрыв газового баллона при проведении строительных работ.
Трое пострадавших в момент взрыва находились в припаркованных рядом с бизнес-центром автомобилях. Еще один человек находился на первом этаже здания.
Ранее сообщалось, что в результате инцидента пострадали два человека. Взрыв произошел в помещении бойлерной с последующим возгоранием на площади 5 квадратных метров, передает RT.
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