Четыре человека погибли в ДТП с бронетранспортёром США в Южной Корее

Внедорожник врезался в бронетранспортёр американских военных у южнокорейского города Пхочхон. По данным агентства Yonhap, погибли четыре человека – водитель и пассажиры внедорожника, граждане Южной Кореи в возрасте старше 50 лет.

В бронетранспортёре травмы получил один военнослужащий США.

Как отмечает РЕН ТВ, американские военные в тот момент возвращались на базу с учений на полигоне «Родригес». Местные СМИ пишут, что военнослужащие США часто используют эту трассу.

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ФОТО: скриншот с Youtube
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