Четыре человека погибли в ДТП с бронетранспортёром США в Южной Корее
Внедорожник врезался в бронетранспортёр американских военных у южнокорейского города Пхочхон. По данным агентства Yonhap, погибли четыре человека – водитель и пассажиры внедорожника, граждане Южной Кореи в возрасте старше 50 лет.
All 4 Koreans in SUV die after crash with U.S. armored vehicle in Pocheon https://t.co/jMgroYYHxW— Yonhap News Agency (@YonhapNews) August 31, 2020
В бронетранспортёре травмы получил один военнослужащий США.
Как отмечает РЕН ТВ, американские военные в тот момент возвращались на базу с учений на полигоне «Родригес». Местные СМИ пишут, что военнослужащие США часто используют эту трассу.
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