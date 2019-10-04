Четверо погибли при жесткой посадке самолета на Украине

Во Львове во время посадки потерпел катастрофу военно-транспортный самолет Ан-12, сообщает РЕН ТВ.

По предварительным данным, самолет разбился в результате того, что у него закончилось топливо. Всего на борту находились семь человек, четверо из них погибли.

Местные СМИ сообщают, что самолет потерпел катастрофу рядом с местным кладбищем.

