Четверо погибли при жесткой посадке самолета на Украине
4 октября 201909:42
Во Львове во время посадки потерпел катастрофу военно-транспортный самолет Ан-12, сообщает РЕН ТВ.
По предварительным данным, самолет разбился в результате того, что у него закончилось топливо. Всего на борту находились семь человек, четверо из них погибли.
Местные СМИ сообщают, что самолет потерпел катастрофу рядом с местным кладбищем.
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ФОТО: Facebook
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