Четверо детей пострадали в ДТП в Ростовской области

В Ростовской области произошло ДТП, в результате которого помощь врачей потребовалась шести людям, в том числе четверым детям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную полицию.

Столкнулись два легковых автомобиля. Предварительная причина аварии – обгон с нарушением бокового интервала. После удара одна из машин выехала в кювет и опрокинулась.

В настоящее время все обстоятельства аварии устанавливаются.



