Четверо детей пострадали в ДТП в Ростовской области
18 января 202000:46
В Ростовской области произошло ДТП, в результате которого помощь врачей потребовалась шести людям, в том числе четверым детям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную полицию.
Столкнулись два легковых автомобиля. Предварительная причина аварии – обгон с нарушением бокового интервала. После удара одна из машин выехала в кювет и опрокинулась.
В настоящее время все обстоятельства аварии устанавливаются.
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ФОТО: depositphotos.com
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