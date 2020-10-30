Четверо детей погибли при пожаре в Кировской области

Четверо детей в возрасте до четырёх лет погибли при пожаре в жилом доме в Юрьянском районе Кировской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК России.

По данным пресс-службы, пожар произошёл в пятницу в одной из квартир трёхэтажного жилого дома в деревне Ложкари Юрьянского района. В результате происшествия погибли четверо детей возрастом от 8 месяцев до 4 лет.

Специалисты регионального Следственного комитета работают на месте происшествия. Начата доследственная проверка.

