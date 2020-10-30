Четверо детей погибли при пожаре в Кировской области
Четверо детей в возрасте до четырёх лет погибли при пожаре в жилом доме в Юрьянском районе Кировской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК России.
По данным пресс-службы, пожар произошёл в пятницу в одной из квартир трёхэтажного жилого дома в деревне Ложкари Юрьянского района. В результате происшествия погибли четверо детей возрастом от 8 месяцев до 4 лет.
Специалисты регионального Следственного комитета работают на месте происшествия. Начата доследственная проверка.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,6 млн+18 283 / сут.
Умерли
27 656+355 / сут.
Выздоровели
1,2 млн+14 519 / сут.
- Четверо детей погибли при пожаре в Кировской области
- Второе за день землетрясение произошло в Турции
- «Я верю в Путина»: Марадона рассказал о ситуации с коронавирусом
- Путин выразил Эрдогану соболезнования в связи с землетрясением в Измире
- Лукашенко заявил о появлении в Белоруссии «групп с признаками террористических»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru