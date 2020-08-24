Четверо человек ранены при взрыве на пассажирском судне на Крите
Четверо человек ранены в результате взрыва на пассажирском судне Blue Star Horizon, который находится в порту Ираклиона на Крите.
Инцидент произошел в понедельник, 24 августа, утром, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание cretapost.gr.
По предварительной информации, взрыв произошел в машинном отделении судна. Причины происшествия пока неизвестны. Специалисты предполагают, что взорвался паровой котел.
Известно, что один из пострадавших получил серьезные ранения. Раненых госпитализируют.
В момент ЧП пассажиров на борту судна не было.
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