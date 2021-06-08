Четверо человек пострадали в ДТП со скорой помощью в Самаре

Четверо человек попали в больницу из-за ДТП с тремя легковыми автомобилями и каретой скорой помощи в Самаре. Об этом сообщает МЧС по Самарской области.

Отмечается, что сообщение о столкновении поступило в ведомство в 23:40 (22:40 по московскому времени) поступило сообщение о столкновении медицинской "Газели" и трех легковых машин около дома 66 по проспекту Кирова.

«Интерфакс» со ссылкой на ведомство передает, что пострадавшие находились в карете скорой помощи, из них трое были сотрудниками скорой помощи, их направили в городскую клиническую больницу имени Семашко. Также пострадала пассажирка 1987 года рождения, она госпитализирована в больницу имени Пирогова.

Агентство отмечает, что причиной аварии, по предварительным данным, стало то, что водитель одной из легковушек не уступил дорогу карете скорой помощи. "Газель" была вынуждена выехать на встречную полосу движения, где столкнулась с другими автомобилями и перевернулась.