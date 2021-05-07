Четверо человек погибли при столкновении двух автомобилей в Татарстане

Женщина, мужчина и двое детей погибли в ДТП с двумя легковыми автомобилями в Татарстане, еще один человек госпитализирован. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД по республике.

Авария произошла в 18:20 на на трассе Агрыз - Красный бор. По данным МВД, водитель Nissan Almera 1995 года рождения начал обгонять другой автомобиль, однако потерял управление, зацепился за отбойник моста и выехал на встречную полосу.

Затем произошло столкновение с автомобилем Kia Rio, за рулем которого был мужчина 1990 года рождения. Nissan отбросило на обочину, автомобиль начал гореть. Его водитель погиб на месте.

В Kia Rio находились женщина и двое детей, все они погибли. Водитель этого автомобиля выжил, он находится в больнице.

