Четверо человек погибли при пожаре в частном доме в Башкирии
Жертвами пожара в частном доме в городе Ишимбае республики Башкирия стали четверо человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следственное управление СК РФ по региону.
По данным следователей, пожар произошел вечером в пятницу 23 апреля. Возгорание началось в частном доме по улице Гоголя, сообщение об этом поступило в МЧС около 20:40 по московскому времени. Открытый огонь был потушен в 21:32, однако спасти жителей дома не удалось. Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тела мужчины, женщины и двоих детей.
В ликвидации возгорания участвовали 25 человек, использовалось девять единиц техники. Обстоятельства и причины происшествия неизвестны. На место выехал начальник ГУ МЧС России по республике Марат Латыпов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 840 / сут.
Умерли
108 тыс.+398 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+9 407 / сут.
- США направили бомбардировщики к Афганистану для защиты своих войск при выводе
- В Карачаево-Черкесии пять человек пострадали в ДТП
- Руководство YouTube рассказало о причинах блокировки роликов канала RT
- Мексика намерена разливать и упаковывать вакцину «Спутник V»
- Кабмин Германии не прокомментировал предложение РФ по Донбассу
- Interactive Brokers прекратила сотрудничество с российскими инвесткомпаниями
- Путин подписал указ о недружественных иностранных государствах
- Байден посетит Великобританию и Бельгию в рамках первой зарубежной поездки
- Глава МИД Чехии выразил благодарность Прибалтике за высылку российских дипломатов
- Главного тренера сборной Уэльса отстранили от работы после обвинений в нападении на женщин
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru