Четверо человек погибли при пожаре в частном доме в Башкирии

Жертвами пожара в частном доме в городе Ишимбае республики Башкирия стали четверо человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следственное управление СК РФ по региону.

По данным следователей, пожар произошел вечером в пятницу 23 апреля. Возгорание началось в частном доме по улице Гоголя, сообщение об этом поступило в МЧС около 20:40 по московскому времени. Открытый огонь был потушен в 21:32, однако спасти жителей дома не удалось. Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тела мужчины, женщины и двоих детей.

В ликвидации возгорания участвовали 25 человек, использовалось девять единиц техники. Обстоятельства и причины происшествия неизвестны. На место выехал начальник ГУ МЧС России по республике Марат Латыпов.

