Чемпиона мира по пауэрлифтингу нашли мертвым под Москвой
1 июня 202018:58
Чемпион мира по пауэрлифтингу Андрей Трайбер обнаружен мертвым в собственном доме в Подмосковье.
Как сообщает «МК», 31 мая утром мужчина написал сообщения своей супруге и старшему сыну, в которых попросил у них прощения. Приехавший в дом сын обнаружил тело отца. Прибывшие на место оперативники нашли в помещении незарегистрированный обрез охотничьего ружья.
Трайбер был многократным чемпионом мира пауэрлифтингу, в последние годы занимался тренерской деятельностью.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru