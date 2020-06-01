Чемпиона мира по пауэрлифтингу нашли мертвым под Москвой

Чемпион мира по пауэрлифтингу Андрей Трайбер обнаружен мертвым в собственном доме в Подмосковье.

Как сообщает «МК», 31 мая утром мужчина написал сообщения своей супруге и старшему сыну, в которых попросил у них прощения. Приехавший в дом сын обнаружил тело отца. Прибывшие на место оперативники нашли в помещении незарегистрированный обрез охотничьего ружья.

Трайбер был многократным чемпионом мира пауэрлифтингу, в последние годы занимался тренерской деятельностью.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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