Чемпиона мира по пауэрлифтингу нашли мертвым под Москвой

Чемпион мира по пауэрлифтингу Андрей Трайбер обнаружен мертвым в собственном доме в Подмосковье.



Как сообщает «МК», 31 мая утром мужчина написал сообщения своей супруге и старшему сыну, в которых попросил у них прощения. Приехавший в дом сын обнаружил тело отца. Прибывшие на место оперативники нашли в помещении незарегистрированный обрез охотничьего ружья.



Трайбер был многократным чемпионом мира пауэрлифтингу, в последние годы занимался тренерской деятельностью.

