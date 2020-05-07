Чемпиона Европы едва не зарезали в Москве у банка

Грабители в российской столице набросились с холодным оружием на волейболиста, чемпиона Европы 2013 года Алексея Спиридонова. Как рассказал сам пострадавший РИА «Новости», произошло это, когда он выходил из отделения банка.

Нападавших было двое. Благодаря другу, который был рядом, спортсмену удалось отбиться от налётчиков. Спиридонов успел ударить одного из злоумышленников, когда другой начал угрожать ножом, однако товарищ помог избежать худшего. Спортсмен с другом не пострадали. Нападение произошло в людном месте днем на Киевском шоссе возле московской кольцевой автодороги, при работающих камерах видеонаблюдения, отмечает Ura.ru.

«Страшно становится жить, ведь уже средь бела дня на двух здоровых мужиков нападают», - резюмировал ситуацию чемпион Европы.

