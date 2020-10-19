Чемпион РФ по фехтованию осужден на 3,5 года колонии за смертельное ДТП
Суд приговорил к 3,5 годам колонии-поселении чемпиона РФ по фехтованию Романа Рыбакова за сбитого насмерть подроста на МКАД в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщает ТАСС.
Судья признал спортсмена виновным по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения».
ДТП произошло 8 апреля 2019 года. Рыбаков на МКАД совершал обгон тягача в ходе чего столкнулся с подростком на велосипеде, который впоследствии скончался.
Отмечается, что спортсмен признал свою вину, также не отрицал наличия наркотического вещества в анализах, однако утверждал, что в момент ДТП был в ясном сознании. По словам осужденного, за 3 дня он в малознакомой компании курил кальян. Смягчающими обстоятельствами послужили положительная характеристика спортсмена, признание вины, а также то, что погибший нарушал правила дорожного движения, двигаясь по МКАД на велосипеде.
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