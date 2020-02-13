Челябинский таксист избил пассажира с его беременной женой

В Челябинске таксист жестоко избил пассажира, свидетелем стала беременная супруга пострадавшего.

Отмечается, что пассажирами такси были еще две девушки. В процессе поездки они попросили отвезти их по другому адресу, однако водитель в грубой форме отказал им и выставил из машины.

Мужчина заступился за своих спутниц, после чего начался конфликт. В ходе драки пассажир получил травмы, кроме того, таксист ударил и его беременную жену.

Потерпевшие написали заявление в полицию, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», сообщает Ura.ru

