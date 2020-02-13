Челябинский таксист избил пассажира с его беременной женой
В Челябинске таксист жестоко избил пассажира, свидетелем стала беременная супруга пострадавшего.
Отмечается, что пассажирами такси были еще две девушки. В процессе поездки они попросили отвезти их по другому адресу, однако водитель в грубой форме отказал им и выставил из машины.
Мужчина заступился за своих спутниц, после чего начался конфликт. В ходе драки пассажир получил травмы, кроме того, таксист ударил и его беременную жену.
Потерпевшие написали заявление в полицию, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», сообщает Ura.ru
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Путин призвал «не выхолостить» смысл Конституции новыми поправками
- Twitter оштрафовали на 4 млн рублей за отказ перенести серверы в Россию
- Представлены обложка и трек с неизданного альбома группы «Кино»
- Правительство одобрило покупку акций Сбербанка у ЦБ
- В Госдуме предложили отменить наказание за покупку «шпионских» гаджетов